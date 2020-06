Unbekannte haben am Wochenende bei der Steinschlange vor der Tullahalle gewütet. Die teils aufwändig bemalten Steine, die zuvor in einer Reihe um ein Rasenstück gelegt waren, wurden kreuz und quer über den Platz verteilt. Mittlerweile wurden die Steine auf der Mauer vor der Grundschule wieder angeordnet worden. Kinder und Jugendliche hätten sie eingesammelt und wieder schön aufgereiht, wird in sozialen Netzwerken berichtet.