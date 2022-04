Nach mehreren Stein- und Flaschenwürfen von einer Brücke der L560 in Karlsruhe-Waldstadt in der jüngsten Vergangenheit, wurden in den Abendstunden des 1. April drei Tatverdächtige festgenommen. Wie zuletzt Mitte März berichtet, beschädigten unbekannte Steinewerfer auf der L560 mehrfach Fahrzeuge. Der Polizei gelang es nun, mit Unterstützung einer Polizeidrohne, diese Tatserie zu klären. Drei Kinder gerieten am Freitag gegen 21.15 Uhr in den Fokus der Ermittler, da sie sich mit ihren Fahrrädern auf einer Brücke der Gustav-Heinemann-Allee aufhielten und einen Stein sowie eine Flasche auf die Fahrbahn warfen. Hierbei wurde wohl auch ein Fahrzeug beschädigt. Als die Kinder die Polizei bemerkten, versuchten sie zu flüchten, konnten jedoch kurz darauf festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand müssen sich die drei Kinder im Alter zwischen 12 und 13 Jahren für die Vorfälle verantworten. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.