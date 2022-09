Die Familie hatte Glück: Am Sonntag gegen 15.30 Uhr war sie auf der B9 in Richtung Speyer unterwegs, als bei Schwegenheim plötzlich ein Stein auf die Windschutzscheibe prallte. Die Scheibe ging zu Bruch. Zwar konnten laut Polizei keine Personen auf der nahegelegenen Überführung wahrgenommen werden. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Beamten aber davon aus, dass Steinewerfer unterwegs waren. Die Familie blieb unverletzt. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.