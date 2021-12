Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Germersheim 172 Menschen am oder durch das Coronavirus gestorben. Ein weiterer Todesfall wurde vom Gesundheitsamt am Donnerstagmittag gemeldet. Derzeit gibt es im Landkreis Germersheim 1323 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 12.451 mit dem Coronavirus infizierte Menschen seit Pandemiebeginn. Seit Mittwoch, 29. Dezember, wurden 72 neue Fälle registriert. Das Landesuntersuchungsamt gibt die aktuelle Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen) mit 249,6 (198,4 am Vortag) als steigend an (Stand: 30. Dezember 2021. 14.10 Uhr).

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 763 Infizierte seit Beginn der Pandemie/71 aktuell infizierte Personen/670 Genesene/22 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 1613/138/1464/11

VG Kandel: 1183/106/1065/12

VG Jockgrim: 1477/227/1223/27

VG Rülzheim: 1285/174/1099/12

VG Bellheim: 1419/141/1243/35

Germersheim: 2912/295/2592/25

VG Lingenfeld: 1799/171/1600/28

Kreis GER: 12451/1323/10956/172.