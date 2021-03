Vor einer Woche ging es noch um Lockerungen: Nach drei Tagen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 konnte der Landkreis am Freitag, 12. März, leichte Veränderungen verkünden. Die Erst- bis Viertklässler konnten mit drei Wochen Verspätung in den Wechselunterricht starten, die sogenannten „körpernahen Dienstleistungen“ wie Kosmetiksalons durften öffnen, die nächtliche Ausgangssperre wurde aufgehoben.

Doch inzwischen liegt diese Inzidenz wieder über 100. Diese Zahl gibt an, wie viele neu positiv Getestete es binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Menschen im Kreis gibt. Wird die Schwelle von 100 an drei Tagen in Folge überschritten, schreibt das Land Rheinland-Pfalz eine „Notbremse“, also eine Verschärfung der Maßnahmen vor. Nun ist es soweit: Am Dienstag meldete das Landesuntersuchungsamt 104, am Mittwoch 127,1 , am Donnerstag waren es 123, 2.

Für Freitag hat die Kreisverwaltung deshalb eine neue Allgemeinverfügung und Maßnahmen angekündigt. Möglich wäre zum Beispiel eine erneute Ausgangssperre sowie eine Rücknahme der leichten Lockerungen im Bereich Handel und Wirtschaft.