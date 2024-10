Die islamische Gemeinschaft Milli Görüs fühlt sich durch die Berichte des Verfassungsschutzes ungerecht behandelt. Ein Blick hinter die Kulissen einer konservativen Glaubensgemeinschaft, die sich immer mehr öffnet.

Leuchtend blau-roter Teppich auf dem Boden, hölzerne Intarsienarbeiten an der Wand, an der Decke wird der Blick in einen hellen Himmel gelenkt: Der Gebetsraum