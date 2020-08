Steffen Weiß aus Wörth tritt bei der Landtagswahl im März 2021 als Kandidat der Freien Wähler Rheinland-Pfalz im neuen Wahlkreis 52 „Wörth“ an, der aus den Verbandsgemeinden Rülzheim, Jockgrim, Hagenbach und der Stadt Wörth besteht. Bei der Aufstellungsversammlung in Rülzheim wurde er einstimmig gewählt. Der 47 Jahre alte Familienvater lebt mit seiner Familie in Wörth. Steffen Weiß, der von 2009 bis 2014 für die CDU im Wörther Stadtrat war, ist seit 2019 Fraktionsvorsitzender der „Freien Wähler im Stadtrat Wörth“, Mitglied des Schulträgerausschusses im Kreis Germersheim und bei der Germersheimer Kreis-FWG im Vorstand. Beruflich ist Weiß Abteilungsleiter in der Verwaltung einer Forschungseinrichtung mit Sitz in Karlsruhe und Eggenstein-Leopoldshafen.