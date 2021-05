Steffen Weiß (FWG) aus Wörth am Rhein tritt bei der Bundestagswahl am 26. September für den Wahlkreis 211, Südpfalz, als Direktkandidat an. Das teilten die Freien Wähler mit. In seiner Bewerbungsrede bei einer Versammlung der Freien Wähler am Wochenende in Bubenheim habe der 47 Jahre alte Vater von drei Töchtern betont, dass die Freien Wähler nicht nur seit Jahrzehnten in den Kommunen und ab kommender Woche im Landtag, sondern auch im Bundestag „die richtige Antwort auf viele aktuelle Fragen“ seien. Weiß arbeitet laut Internet-Homepage des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für dessen Campussicherheit. Er sei kommunalpolitisch aktiv als Fraktionsvorsitzender im Wörther Stadtrat, seit knapp 20 Jahren Prüfungsausschussvorsitzender bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) und seit sechs Jahren Schulelternsprecher. Bei der Landtagswahl im März kandidierte er im neu gebildeten Wahlkreis 52, Wörth.