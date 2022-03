Neuer Vorsitzender der SPD in Jockgrim ist Stefan Naßhan. Das ergaben die Neuwahlen bei der Mitgliederversammlung. Sein Stellvertreter wurde Gemeinderatsmitglied und Fraktionssprecher Julian Martin. Aufgabe des neuen Vorstands sei es nun, „den Ortsverein zu stärken und übergreifend mit Gemeindeverband und Kreis eine stabile Struktur und Zusammenarbeit zu schaffen“, sagte Naßhan in seiner Antrittsrede. Und: „Nach wie vor ist die Gewinnung neuer Mitglieder für die SPD eine wichtige Aufgabe.“ Die Fraktion habe in den vergangenen beiden Jahren viel Positives bewirken können und stark an der Ortsentwicklung mitgearbeitet, sagte Julian Martin. Abschließend wurden Erika und Adolf Bohlender für jeweils 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD geehrt.

Neuwahlen



Vorsitzender: Stefan Naßhan, Stellvertreter: Julian Martin, Schriftführerin: Brigitte Fuhr, Kassiererin: Rosa-Maria Kober, Beisitzer: Erich Keiber, Erik Butz, Uwe Kober, Claudia Neff-Butz und Knut Maurer.