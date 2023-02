Seit August leitet Stefan Behrens die Kindertagesstätte Martin-Luther-King, zuvor war er bereits in Lustadt in leitender Stelle tätig. Mit „Lasset die Kinder zu mir kommen“ hatte Pfarrerin Ariane Guttzeit zum Begrüßungsgottesdienst in Maximiliansau den passenden Bibeltext für den 32-jährigen Erzieher gewählt.

Seine neuen Kolleginnen, viele Kinder und Eltern brachten zur Begrüßung einen großen Korb guter Wünsche mit. „Viel Kraft für dich, wenn du mal traurig bist“, oder: „Die Wundertüte für wundervolle Momente“. Ja, gute Momente habe er schon viele erlebt, er sei von allen Seiten freundlich aufgenommen worden, betont Stefan Behrens. Kein Thema mehr sei inzwischen „der männliche Erzieher“, nur einmal sei er in Lustadt tatsächlich gefragt worden, ob er auch Kindern wickeln würde. „Wir sind keine Exoten mehr, zunehmend ergreifen auch Männer diesen Beruf, der sehr erfüllend sein kann“, erklärt Behrens.

Er selbst hatte in seiner Jugend in Ludwigshafen viele gute Begegnungen und Erfahrungen mit Menschen in der Jugendarbeit der Evangelischen Kirche. Hieraus ergab sich seine Berufswahl und seine Motivation, die religionspädagogische Arbeit der Kita zu stärken. Dass dies in eher „unchristlichen“ Zeiten vor allem auch eine Wertevermittlung sei, und dass diese Grundwerte interkulturell gelten, betont Behrens und ergänzt: „Wir werden natürlich auch religionsübergreifend Vergleiche anstellen und Gemeinsamkeiten finden.“ Im Übrigen suchen sich Eltern die Kita ganz bewusst aus und stehen hinter dieser Idee, kritische Stimmen habe es noch keine gegeben.

Jede Menge Verwaltungsarbeit

Wichtig sei in der Arbeit mit Kindern, dass man individuell auf sie zugehe und dass sie Stabilität erfahren, das schaffe Vertrauen und gebe ihnen Mut, Neues zu probieren.

Ein weiterer Baustein bei seiner neuen Tätigkeit wird die Einführung eines Qualitätsmanagements sein, „zunächst werden wir über die Qualität der Mahlzeiten reden“. Nicht zuletzt ist eine Kindertagesstätte mit 16 Erzieherinnen, drei Auszubildenden, zwei Wirtschafterinnen und fünf Reinigungskräfte für 105 Kinder eine Organisationseinheit, die gemeinsame Ziele und klare Strukturen brauche, aber auch eine Menge Verwaltungsarbeit bedeute. „Es bleibt noch Zeit für die Arbeit mit Kindern, die mich immer fröhlich begrüßen. Das macht auch mich glücklich“, sagt Behrens.