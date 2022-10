Dass Denise Wahl mehr als ordentlich Haare waschen, schneiden und legen kann, ist vielen Kunden der Haargalerie Hoffmann-Abraham in Rülzheim bekannt. Schließlich ist die junge Friseurin dort seit August 2019 in der Ausbildung. Aber zum Friseurberuf gehört mehr als nur die drei genannten Tätigkeiten. Das haben viele Auszubildende in ihren Lehrjahren verinnerlicht. Ganz besonders aber Denise Wahl. Sie hat beim praktischen Leistungswettbewerb der Handwerksjugend nicht nur erfolgreich teilgenommen – sie ist 1. Kammersiegerin der Handwerkskammer der Pfalz. „Und den ersten Platz im Landeswettbewerb habe ich knapp verfehlt“, sagt die junge Friseurin, die sich über einen zweiten Platz freuen kann. Sieben Auszubildende traten beim Kammerwettbewerb gegeneinander an. Neben Haare schneiden, föhnen und stylen musste nach Vorlage auch eine Steckfrisur mit Haarteilen gefertigt werden. Alle Wettbewerbsteilnehmerinnen mussten die Aufgaben zur selben Zeit lösen. „Und die Zeit war sehr knapp“, sagt Denise Wahl., deren nächstes Ziel der Besuch einer Meisterschule ist.