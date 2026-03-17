Das sonnige Wetter ruft die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) auf den Plan: Am Mittwoch ist mit Hubschrauberflügen in der Vorder- und Südpfalz zu rechnen. Die wärmeren Temperaturen würden den Stoffwechsel der Larven ankurbeln und dafür sorgen, dass sie mehr fressen, heißt es in einer Mitteilung der Aktionsgemeinschaft. Das führe dazu, dass auch das Insektizid Bti gut aufgenommen werde und die Ausbringung besonders lohnend sei. Die Larven befänden sich aktuell im zweiten und dritten Entwicklungsstadium, womit die Kabs Puffer habe, um Teile der Brutflächen notfalls auch kommende Woche noch zu behandeln. Da es keinen allzu großen Zeitdruck gebe, werde nur ein Helikopter eingesetzt. Am Mittwoch sind Flüge im Raum Karlsruhe, bei Kandel, Hördt, Hanhofen, Harthausen, Neuhofen und Ludwigshafen geplant. Schon seit dem 4. März wird der Wirkstoff nach Angaben der Kabs parallel auch zu Fuß ausgebracht und der Erfolg dieses Vorgehens regelmäßig mit Schöpfproben überprüft.