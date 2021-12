Rülzheim. Nun hat die vierte Corona-Welle auch die Karnevalsgesellschaft rot-weiß „Die Stecher“ (KGR) erwischt: Die KGR sagt die Fastnachtskampagne erneut ab.

„Am 11.11. haben wir das Rathaus gestürmt und ein paar Tage später in schönem Rahmen unsere Saison eröffnet“, schreibt der Vorsitzende Michael Gadinger. Voller Euphorie hätte die KGR die Kampagne geplant, aber bereits zur Saisoneröffnung sei die Lage im Landkreis sehr angespannt gewesen. „Die letzten acht Tage haben nun gezeigt, dass sich der Winter 2021 in eine Richtung wandelt, die eine vernünftige Planung und Durchführung der Kampagne schwierig beziehungsweise nach aktuellen Verordnungen nahezu unmöglich macht.“ Die aktuelle Landesverordnung lasse zwar rechtlich die Veranstaltungen zu, „aber zu welchem Preis?“ Zu der 2G-plus-Regel kämen eventuell Beschränkungen bezüglich Anzahl Publikum und Teilnehmer dazu. „Wir sind uns der Verantwortung unserer Aktiven und unseres Publikums bewusst, die Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste steht und stand aber immer an erster Stelle“, bedauert Gadinger die Absage.

Eigentlich hatte die KGR mit einem Jahr Verspätung ihr „6 mal 11-jähriges Jubiläum“ feiern wollen. Alle Termine standen fest, sowohl die Inthronisierung des neuen Prinzenpaars, die der drei Prunksitzungen sowie der Jubiläumsfeier am 16. Januar 2022. Das Jubiläumsfeier muss nun erneut verschoben werden, sie soll „in irgendeiner Weise“ dennoch stattfinden. „Genaueres ist noch in der Planung“, wie es in der Pressemitteilung der KGR heißt.