Das 6 x 11-jährige Jubiläum hätte eigentlich mit der Kampagne 2021/22 gefeiert werden sollen, da diese aber wegen Corona erneut ausfallen muss, soll später gefeiert werden. Narren feiern Jubiläen bekanntlich anders als „normale“ Vereine, und die Karnevalsgesellschaft rot-weiß „Die Stecher“ (KGR) hat sich deshalb ein neues Logo zugelegt. Und das nicht zum ersten Mal.

Das eigentliche Logo der KGR hat sich in den letzten 66 Jahren dreimal geändert. 1966 stellte der Orden einen Narren mit Spargel und Messer dar. Das Messer kann somit schon als erstes Erkennungsmerkmal der Stecher verstanden werden. Diese Darstellung war damit das inoffizielle Symbol der Rülzheimer Narren.

1976 regte der damalige Vorsitzende Karl Heinz Pfeiffer an, zum 2 x 11-jährigen Jubiläum ein neues Vereinswappen erstellen zu lassen. Sein Vorschlag war der „Rülzheimer Stecher“. Bei der Mitgliederversammlung wurde diesem Vorschlag zugestimmt und gleichzeitig der Zusatz „Die Stecher“ auch in den Vereinsnamen aufgenommen. Der Stecher treibt mittels Lanzenstich (abgeleitet vom Messer) den Rülzheimer Spießbürger, also die Obrigkeit oder auch die Politik, vor sich her. Dieser „mentale Stich“ sollte den Genannten den Narrenspiegel vorhalten, sie aus dem bürgerlichen Wohlgefälligkeitsgefühl aufschrecken und ihnen die eigene Engstirnigkeit aufzeigen. Die Darstellung des Narren mit Flickenhemd und Narrenkappe lehnte sich an das ursprüngliche Design von 1966 an.

Stecher in Pfalz bekannt

Der Stecher ist ein Spitzname, unter dem die Rülzheimer in der Vorderpfalz schon seit eh und je bekannt und in früheren Zeiten wohl auch berüchtigt waren. Nach Aussagen älterer Mitbürger ist dieser Name auf die damals in Rülzheim stark vertretene Zunft der Zigarrenmacher zurückzuführen, die nach Feierabend ihr kleines Zigarrenmesser bei sich trugen und es bei eventuellen Meinungsverschiedenheiten mit Auswärtigen, als stichhaltiges Argument zu benutzten. Als Vereinsfarben werden schon bei den ersten erhaltenen Dokumenten und Presseberichten rot und weiß erwähnt. Wie es dazu kam, ist nicht bekannt, aber bis heute sind dies die Farben der KGR. Die 1963 angeschaffte Standarte schmückte noch kein spezielles Symbol, sie war aber in rot-weiß gehalten.

Zum 6 x 11-jährigen Jubiläum wollte sich die KGR auf Anregung des damaligen Vorsitzenden Martin Olfens ein neues Logo zulegen. Armin Hott (Kandel) wurde mit einem Entwurf beauftragt. Seit der Saisoneröffnung am 11.11.2021 ziert der neue Stecher die Elferratsjacken und Fahnen der KGR und stellt somit das neue einheitliche Erscheinungsbild der KGR dar. Für Kinder bietet die KGR auf ihrer Homepage ein Ausmalbild an. Da die Fastnachtskampagne auch in diesem Jahr ausfällt, würde sich der Verein freuen, wenn der Stecher an dem ein oder anderen Fenster ausgemalt auf Rülzheim blickt. Wer möchte, kann seine Version des Stechers auch an die KGR senden.

Info

Ausmal-Logo unter www.kgr-stecher.de, Rücksendung an info@karneval-ruelzheim.de.