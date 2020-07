[Aktualisiert 13.05] Auf der A6 zwischen Mannheim/Schwetzingen und Schwetzingen/Hockenheim hat sich am Mittwochvormittag ein Auto überschlagen. Aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten kommt es daher zu erheblichen Verkehrseinschränkungen in Fahrtrichtung Heilbronn. Das Auto liegt quer auf dem Mittelstreifen. Der Verkehr werde derzeit über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Bereits zur Mittagszeit war laut Angaben der Polizei der Stau auf vier Kilometer angewachsen.

Laut Polizei war der Fahrer eines Opels aus noch ungeklärter Ursache seitlich mit einem Lkw zusammengestoßen. Er habe dieKontrolle über seinen Pkw verloren und sich überschlagen. Der Fahrer des Opels ist aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Lkw-Fahrer blieb demnach unverletzt.