Die Polizei hat am Mittwoch zwischen 11.20 und 12.20 Uhr die Geschwindigkeit in der Neustadter Straße in Schwegenheim kontrolliert. Ihr zufolge waren fünf Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter sei ein Verkehrsteilnehmer mit 101 Kilometer pro Stunde gewesen. Dort ist 70 erlaubt.