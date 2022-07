Statt eines Gewerbegebiets an der L556 am Ortsausgang von Hagenbach Richtung Neuburg wollen drei örtliche Privatinvestoren nun eine „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ bauen. Es handelt sich um eine 24.000-Quadratmeter-Fläche gegenüber des Industriegebiets „Stixwörth I“.

Vor zwei Jahren wollten diese Investoren noch „zur Abrundung des bestehenden Gewerbegebiets Stixwörth“, wie es hieß, mehrere Gebäude für Firmen errichten. Als Folge der Corona-Pandemie hätten sich aber keine Pächter für die vorgesehenen Hallen und Gebäude gefunden, erklärte einer der Investoren nun der RHEINPFALZ. Darum wolle man nun auf Energieerzeugung mit Solarzellen umschwenken. Die betroffenen Grundstücke haben eine Gesamtgröße von mehr als 24.000 Quadratmeter. Die Planungen stünden noch am Anfang, so der Investor.

Die geplante Freiflächenanlage leiste einen „Beitrag zur Ausweitung erneuerbarer Energien auf dem Weg zur Klimaneutralität“, hieß es nun in den Sitzungsunterlagen des Verbandsgemeinderats. Nachdem der Stadtrat im Mai der Aufstellung eines Bebauungsplans grundsätzlich zustimmte, sagte dieser am Donnerstag grundsätzlich Ja zur nötigen Änderung des Flächennutzungsplans. Die entstehenden Kosten sollen die Investoren tragen, so ein weiterer Beschluss.

Durch den Verzicht auf Bearbeitung, Düngung und Pestizide habe der Aufbau der einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auch Vorteile für die „nachhaltige Regeneration des Bodenlebens und der Biodiversität“, heißt in den Unterlagen weiter. Es werde keine Bodenfläche versiegelt und ein solcher Photovoltaikpark führe zu keiner Erhöhung des Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet.