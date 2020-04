Damit trotz des Ausfalls des „Loschter Handkeesfescht“ niemand am Freitag, 1. Mai, auf ein Handkeesbrot verzichten muss, will der FC Lustadt (FCL) auf seinem Sportplatz einen „Handkees Drive In“ einrichten. Dort können von 10 bis 18 Uhr alle Handkees-Fans neben Handkeesbrot, auch Brot mit weißem Käse, Radieschen oder ein Gedeck (also eine Flasche Wein sowie eine Flasche Wasser) erwerben. Markus Hellmann vom FCL bittet zu beachten, dass den Abholservice nur Autofahrer, keinesfalls Fußgänger oder Radfahrer nutzen dürfen. Zudem ist der Verzehr vor Ort strikt untersagt. Für die Orte der Verbandsgemeinde Lingenfeld sowie für Zeiskam bietet der FCL zusätzlich von 10 bis 12 Uhr einen Bringservice an. Im Gegensatz zur Abholung vor Ort ist hierfür eine Vorbestellung nötig. Entgegen nimmt diese Markus Hellmann unter Telefon 0160 94842705.

Ordnungsamt kontrolliert Festplatzsperrung

Die Verantwortlichen des Vereins „Loschter Handkeesfescht“, Michael Gloss und Anette Kloos, die Ortsgemeinde Lustadt und die zuständigen Behörden weisen daraufhin, dass auch geplante „Handkeesfescht-Parties“ auf dem Festgelände rund um den „Loschter Handkeesplatz“ am 1. Mai wegen der Corona-Pandemie, wegen der das Fest abgesagt wurde, nicht stattfinden dürfen. Das Festgeländes und die Parkplätze sind gesperrt. Das Ordnungsamt habe regelmäßige Kontrollen angekündigt.