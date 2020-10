Der Gedanke an eine mögliche Reaktivierung der Zugstrecke Germersheim-Landau lässt den Germersheimer Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) nicht los. „Rheinland-Pfalz lässt sich beim Thema Streckenreaktivierung zu viel Zeit“, so Schaile. Nachdem die Landesregierung Baden-Württemberg am letzten Dienstag beschlossen habe, den regionalen Schienenverkehr verstärkt zu fördern, sieht Schaile gerade in den Grenzregionen einen klaren Wettbewerbsnachteil für seine Stadt.

„Baden-Württemberg hat bereits 2019 über 34 Kilometer Bahnstrecke reaktiviert. In Rheinland-Pfalz ist außer Prüfungszusagen und Aufnahmen in Programme, welche noch nicht fertig sind, wenig passiert“, kritisiert Schaile. Unverständlich sei, warum in Baden-Württemberg für die Reaktivierung wohl Bundesmittel aus dem Bundesprogramm Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) zur Verfügung stehen, in Rheinland-Pfalz aber nicht.

Schaile: „Es kann nicht sein, dass das Land diese Gelder nicht abruft und wieder einmal die Gelder aus Berlin nicht bei den Kommunen ankommen. Ich muss nur über den Rhein blicken und sehe die (reaktivierte) Strecke Schwetzingen–Neu-Edingen/Friedrichsfeld, welche allem Vernehmen nach durch die Bürgerinnen und Bürger sehr gut angenommen wird.“

Auch beim Philippsburger Amtskollegen auf der gegenüber liegenden Rheinseite sei zu erkennen, dass der Nahverkehr in Baden-Württemberg einen anderen Stellenwert habe. „Gerade in Germersheim sehen wir, welche Unterschiede es im ÖPNV gibt. Dies mag in Wörth mit Karlsruhe als Großstadt nicht so auffallen, aber in den ländlichen Regionen mit doch 100.000 potenziell Betroffenen umso mehr“, so Schaile.