Der Breitbandausbau beginnt. Die Firma Deutsche Glasfaser hat gegenüber dem Friedhof ihren Hauptverteilerkasten aufgestellt. Er gilt als „Herzstück“, um die Einwohner von Neuburg später mit dem schnellen Internet zu verbinden. Nach Ostern sollen die Tiefbauarbeiten starten, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. 15 Kilometer Leitung sind demnach zu verlegen. Mittlerweile fänden erste Hausbegehungen statt, um die Verlegung der Leitungen zu planen. Alle Grundstückseigentümer konnten sich laut Gemeinde zuvor entscheiden, ob sie den Anschluss an das neue Glasfasernetz wünschen oder nicht. Vor Beginn der Bauarbeiten würden die Anwohner der jeweiligen Straße „so früh wie möglich über die Arbeiten informiert“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.