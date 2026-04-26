Seit dem Schuljahr 2024/25 nimmt die Realschule plus in Bellheim am Startchancen-Programm teil. Was sich seither im Unterricht und am Lernen für die Schüler geändert hat.

„Eigentlich läuft es ziemlich gut“, sagt Schulleiter Dirk Jäger. Seit rund eineinhalb Jahren gehört die Realschule plus in Bellheim zu den Schulen in Rheinland-Pfalz, die am Startchancen-Programm von Bund und Ländern teilnehmen. Beworben habe sich die Schule dafür nicht. „Man wird ausgewählt – das hat mich damals durchaus überrascht“, erzählt Jäger.

Die Auswahl der Schulen erfolgt anhand sozialer Kriterien. Berücksichtigt wird unter anderem der Anteil von Schülerinnen und Schülern aus sozial benachteiligten Familien oder mit Migrationsgeschichte. Insgesamt ist das Programm auf zehn Jahre angelegt.

Mehr Freiheit beim Lernen

Im Mittelpunkt steht eine neue Form des Unterrichts: Schülerinnen und Schüler sollen stärker selbst entscheiden, wie sie arbeiten und in welchem Tempo sie lernen. Das wird bereits in den fünften und sechsten Klassen ausprobiert. In Deutsch, Mathematik und Englisch arbeiten die Kinder mit Drei-Wochen-Plänen. Die Aufgaben bearbeiten sie eigenständig – unterstützt durch Tablets, Lernvideos und individuelle Arbeitspläne.

Dabei werden sie weiterhin von den Lehrkräften begleitet, die jedoch gezielter auf einzelne Schülerinnen und Schüler eingehen können. Oft arbeiten die Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichen Niveaus und in ihrem eigenen Tempo. Klassenarbeiten werden dennoch weiterhin gemeinsam geschrieben.

„Unser Ziel ist, dass alle die Inhalte lernen – aber nicht alle im gleichen Tempo“, sagt Lehrer Dirk Siering. Schülerinnen und Schüler, die schneller arbeiten, sollen nicht ausgebremst werden, während andere mehr Zeit bekommen können. Erste Rückmeldungen aus den Klassen seien positiv. „Viele sagen, dass sie so in Ruhe arbeiten können“, berichtet Siering.

Räume für neue Lernformen

Auch die Räume an der Schule sollen sich verändern. Ein zentrales Konzept sind sogenannte Lernateliers. Dabei handelt es sich um spezielle Räume, die anders gestaltet sind als klassische Klassenzimmer: Statt einer festen Sitzordnung gibt es dort unterschiedliche Arbeitsplätze – etwa Gruppentische, Einzelplätze oder auch gemütlichere Arbeitsbereiche. Die Schülerinnen und Schüler können alles ausprobieren und dann selbst entscheiden, wo sie arbeiten wollen. „Sie sollen lernen, herauszufinden, welche Arbeitsweise für sie funktioniert“, erklärt Siering. Erste Schritte in diese Richtung gibt es bereits: Im vergangenen Jahr wurde ein Aufenthaltsbereich mit Hochbänken eingerichtet, an denen Schülerinnen und Schüler eigenständig arbeiten können.

Mit den neuen Lernformen sollen die Kinder mehr Verantwortung für ihren eigenen Lernerfolg übernehmen. Gleichzeitig versucht die Schule, Lernen auch außerhalb des klassischen Unterrichts stärker einzubeziehen. So gibt es Patenschaften für Fünftklässler oder Projekte wie eine Fahrradwerkstatt. „Lernen soll nicht nur im Unterricht stattfinden, sondern auch über praktische Erfahrungen“, erklärt Siering den Gedanken hinter diesem Konzept.

Veränderungen brauchen Zeit

Große Umstellungen passieren aber nicht von heute auf morgen. „Die Ziele werden nicht in einem Schuljahr erreicht“, sagt Jäger. Deshalb beginnt die Schule mit einzelnen Jahrgangsstufen und will die neuen Lernformen Schritt für Schritt ausweiten.

Gleichzeitig bedeutet das neue System für Lehrkräfte zunächst mehr Arbeit. „Es ist schon eine Herausforderung“, sagt Jäger. Individuelle Lernpläne zu erstellen und Schüler im selbstorganisierten Lernen zu begleiten, erfordere viel Vorbereitung.

Langfristig soll sich die Lernkultur an der Schule deutlich verändern. „Wir wollen die Schule weiterentwickeln“, sagt Jäger. „Unser Ziel ist, dass alle Beteiligten gerne hier sind und dass alle Schülerinnen und Schüler Erfolg haben“, ergänzt Siering.