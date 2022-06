Wie überall in Deutschland begannen auch am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) die Pfingstferien mit vollen Maschinen. Während andere Flughäfen europaweit teilweise massive Abfertigungsprobleme meldeten, lief es am FKB dagegen ohne Probleme, wie es in einer Mitteilung heißt. „Keine nennenswerten Verspätungen oder Wartezeiten; lediglich ein Abflug musste wegen Wetters storniert werden“, meldete der Baden-Airpark demnach zu Pfingsten. Die positive Entwicklung am Flughafen hält also an. Nach dem vermeldeten Rekordergebnis bei den Passagierzahlen im April dieses Jahres entwickelte sich der Mai ebenfalls besser als der Vergleichsmonat im Jahr 2019. Mit über 130.000 abgefertigten Fluggästen im Mai wurde das bisherige Rekordergebnis aus dem Jahr 2012 von 130.870 Passagieren nur knapp verfehlt. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 wurden sogar 6,8 Prozent mehr Passagiere abgefertigt. Die Flugbewegungen nahmen entsprechend ebenfalls zu. Sie lagen im Mai bei 3.884 und damit 23 Prozent über dem Vergleichsmonat aus 2019. Auch bei der Luftfracht gab es ordentlich Zuwächse: Mit 144 Tonnen lag der vergangene Mai sogar erfreuliche 47 Prozent über 2019. Am FKB sind im Sommerflugplan 2022 zurzeit über 1,1 Millionen Sitzplätze zu 35 Zielen buchbar.