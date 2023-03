Die Messe am Sonntag muss nicht immer gleich ablaufen. Die Pfarrei Rheinzabern möchte eine Gottesdienst-Reihe mit neuen Inhalten etablieren. Start ist morgen in der Neupotzer Kirche.

„Kirche kann Aufbruch“ lautet die Überschrift sowohl über dem Gottesdienst am Sonntag als auch über denen, die im besten Fall folgen sollen. Der Ablauf soll mit Beiträgen verschiedener Art anders als sonst gestaltet werden. „Unser Ziel ist, dass viele verschiedene Leute mitmachen“, sagt Pfarrer Marco Richtscheid. Den Anfang machen das Neupotzer Hoffmann-Hammer-Duo mit Liedern über Hoffnung, Zusammenhalt, Freiheit und Frieden. Sie wollen „aufmuntern und inspirieren, gewohnte Dinge zu überprüfen und zu verändern“, um die Welt und das Umfeld harmonischer zu gestalten, erläutert Inge Hoffmann. Auch die Kommunionkinder wirken in der Messe mit.

Auch Predigten sind anders als sonst

„Es ist der Startschuss“, so der Pfarrer über die Messe am Sonntag. Seine Vision: Dass „Kirche kann Aufbruch“ sich auf alle vier Gemeinden der Pfarrei Maria Heimsuchung ausdehnt; dass sich weitere Musiker, Gruppen mit szenischen Darstellungen und andere Menschen mit ihren jeweiligen Talenten kreativ einbringen. Auch die Predigten in diesen Gottesdiensten seien etwas anders als sonst. Ziel sei auch, ein breiteres Gottesdienst-Publikum zu erreichen.

„Die katholische Kirche steht in einem sehr schlechten Licht“, weiß Richtscheid. „Es gibt Schlechtes in der Kirche, es gibt aber auch Gutes“, so der Pfarrer. „Hoffnung, Aufbruch, Freude“ - auch das soll am Sonntag demonstriert werden. Dass der Start von „Kirche kann Aufbruch“ just an dem Wochenende ist, wo sich die Teilnehmer des deutschlandweiten Reformprojekts „Synodaler Weg“ in Frankfurt treffen, sei allerdings Zufall.

Info

„Kirche kann Aufbruch“ – ein etwas anderer Gottesdienst unter Mitwirkung des Hoffmann-Hammer-Duos am Sonntag, 12. März, 10.30 Uhr, katholische Kirche St. Bartholomäus, Neupotz. Menschen, die mit kreativen Beiträgen bei weiteren Gottesdiensten mitwirken wollen, können sich bei Pfarrer Marco Richtscheid, im Pfarrbüro, melden, Telefon 07272 9005483, E-Mail marco.richtscheid@bistum-speyer.de.