Aufgrund des örtlich immer wieder einsetzenden Starkregens am Samstag liefen bei der Polizeiinspektion Germersheim mehrere Einsätze auf. Bei Unfällen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 7500 Euro. In Ottersheim wurde eine Souterrainwohnung knöchelhoch unter Wasser gesetzt. Hier musste zur Hilfeleistung die Feuerwehr verständigt werden. Die Wehren Ottersheim, Knittelsheim und Bellheim waren mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Der Wassersauger, der vergangenes Jahr angeschafft worden war, kam zum Einsatz.

Vermutlich aufgrund von Aquaplaning kam ein 34-Jähriger aus Rheinstetten mit seinem Auto im Bereich der B9 zwischen Schwegenheim und Lingenfeld, in Fahrtrichtung Karlsruhe, ins Schleudern. Nachdem der Wagen die Mittelleitplanke touchiert hatte, drehte es sich um die eigene Achse und prallte nochmals gegen die Mittelleitplanke, ehe er zum Stillstand kam. Es blieb bei Sachschaden in Höhe von mindestens 4500 Euro.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer konnte laut Polizei das zuvor verunfallte Fahrzeug wahrnehmen und versuchte diesem auszuweichen. Hierbei geriet er ebenfalls aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und prallte mit seinem Auto gleichfalls in die Mittelleitplanke. Auch hier blieb es bei Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro.