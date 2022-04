Die Stadt testet ein Starkregen-Frühalarmsystem, das Bürger vor den Gefahren eines Starkregens warnen soll. Am Samstag, 9. April, 11 Uhr wird es dazu einen Probealarm geben, wie die Stadt informiert. Alle angemeldeten Bürger werden auf die hinterlegte E-Mail-Adresse und Telefonnummer benachrichtigt sowie mit einem persönlichen Anruf mit der Ansage „Starkregenalarm“ informiert. Die Nutzer des Systems werden gebeten, vorab zu prüfen, ob ihre Daten aktuell sind und ob die Starkregen-App auf ihrem Handy installiert ist. Wer noch nicht angemeldet ist, könne sich einfach über die Starkregen-App registrieren. Die Alarmierung erfolgt dann in drei Stufen per App, E-Mail, SMS und in der höchsten Stufe mit einem persönlichem Anruf. Nähere Infos: www.bruchsal.de/katastrophenschutz