Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks, des Deutschen Roten Kreuz und andere Ehrenamtler haben bei der jüngsten Starkregen- und Hochwasserlage angepackt und damit Schlimmeres vermieden. Für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung der Malteser Hatzenbühl waren 16-Stunden-Tage während dieses Ausnahmezustands keine Seltenheit. Sie versorgten, unterstützt vom DRK, die Hilfskräfte mit Essen und Trinken.

Bürgermeister Karl Dieter Wünstel (Kreisbeauftragter der Malteser) und Ortsbürgermeister Karlheinz Henigin machten sich ein Bild von den Kocheinsätzen. Sie bezeichneten die Verpflegung der Einsatzkräfte zu allen Tages- und Nachtzeiten als logistische Meisterleistung. Die warmen Mahlzeiten wurden in der 30 Jahre alten Feldküche zubereitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

In acht Tagen hat die Gruppe die Einsatzkräfte in Wörth mit 800 Portionen Essen versorgt. Zudem waren in Malteser am Kieswerk in Rheinzabern oder in Leimersheim unterwegs, wo Kameraden der Feuerwehr für Wörth und andere Landkreise Sandsäcke füllten.