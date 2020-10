Das Potential des Kunstspaziergangs ist noch längst nicht ausgeschöpft – weshalb er öfter als nur alle zwei Jahre stattfinden sollte.

So wie nicht jeder Gewerbetreibende ein großer Kunstfreund sein muss, so möchte auch nicht jeder Künstler seine Werke zwischen Kühlschränken oder Schuhen platziert sehen. Dennoch hat der Kunstspaziergang die immerhin 26 Stationen zu einem Erlebnis verknüpfen können, das die Menschen offenbar gerne mitnehmen. Dass man dies nicht leicht in allgemeinen Zahlen oder Erwähnungen in den sozialen Medien messen kann, war zu erwarten. Denn das Profil des durchschnittlichen Besuchers Kandeler Geschäfte dürfte längst noch nicht alle Möglichkeiten dieses Mediums ausschöpfen und somit seine Stärken sichtbar machen. Dennoch wäre es gut, wenn der VHG gerade in diesen Zeiten mit der Streetart nicht wieder in den Zwei-Jahres-Rhythmus zurückkehren würde. Vielmehr müsste er sich Koalitionen und Unterstützer suchen, um die Marke öfters nutzen und den Aufwand dann auch stemmen zu können. Alle zwei Jahre wieder neu um die Aufmerksamkeit buhlen zu können, hat man sich vielleicht früher noch erlauben können. Doch diese Zeiten sind vorbei.