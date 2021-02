Miriam Spieß wird hauptamtliche kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen für den Landkreis Germersheim.

Bereits seit über vier Jahren leitet sie die Geschäftsstelle des Eingliederungshilfeverbundes der Region Südpfalz, die Aufgabe als Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen übernimmt sie zusätzlich. „Die Belange behinderter Menschen und deren Angehörigen sind mir aus meiner Arbeit im Eingliederungshilfeverbund sehr vertraut. Ihre Interessen künftig auch als Behindertenbeauftragte für den Landkreis vertreten zu können, bedeutet, mit vielen Akteuren gemeinsam gesellschaftliche Bereiche neu zu betrachten und zu durchdenken sowie Benachteiligungen abzubauen“, erklärt Miriam Spieß.

Bei der digitalen Sozialausschuss-Sitzung des Landkreises Ende Januar 2021 stellte der für Soziales zuständige Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler, Miriam Spieß vor. „Frau Spieß´ Arbeitsfeld umfasst einen enorm wichtigen Lebensbereich. Es geht darum, Barrieren aller Art zu reduzieren - oder noch besser, von Anfang an zu vermeiden“, so Buttweiler. Das Aufgabenspektrum von Miriam Spieß ist groß – von der Beratung bei kommunalen Planungen über die Vernetzung bestehender Strukturen in der Region bis hin zur Information zu Themen wie barrierefreie Kommunikation, barrierefrei Bauen und Selbstbestimmung behinderter Menschen. „Dabei sehe ich die Aufgabe nicht nur einseitig und nicht nur in der Beratung“, sagt Miriam Spieß. „Es geht darum, sich über Situationen, Abläufe und Bedarfe bewusst zu werden und gemeinsam und mit einem starken Netzwerk, das Recht von Menschen mit Behinderungen, an allen Bereichen des Lebens teilzuhaben, umzusetzen!“

Ihre neue Funktion als hauptamtliche kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen für den Landkreis Germersheim wird Miriam Spieß voraussichtlich ab 1. April wahrnehmen. Sie ist dann erreichbar unter der Telefonnummer 07274 53-429, E-Mail: m.spiess@kreis-germersheim.de.