Für Freitag, 5. Mai, kündigt das Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände den ersten „Tag des deutschen Spargels“ an. Laut Mitteilung erhalten Kunden bei den mitmachenden Betrieben vielleicht ein paar Stangen Spargel gratis, bekommen einen Spargelschäler oder Postkarten geschenkt. Das Ziel der Aktion sei es, über die Qualitäten und Vorzüge von deutschem Spargel zu informieren. Die Spargelanbauer wollen dazu anregen, sich Gedanken zu machen über Kaufentscheidungen, den Weltmarkt und die Ökobilanz. Laut Verband wurden 2022 über 110.000 Tonnen Spargel in Deutschland produziert. Pro Kopf werden in Deutschland 1,17 Kilo Spargel konsumiert. Damit ist Spargel das mit Abstand beliebteste Frühlingsgemüse – wenn auch ein kurzweiliges Vergnügen. Denn von Saisonbeginn bis -ende, spätestens am 24. Juni, vergehen nur wenige Wochen.