Mehr und moderne Sirenen sollen im Kreis Germersheim dafür sorgen, dass die Menschen im Fall eines großflächigen Stromausfalls oder einer anderen Gefahrenlage schnell gewarnt werden können. Nun ist klar, wo sie hinkommen.

Da Sirenen nur selten eingesetzt werden, kennt kaum einer die Bedeutung der Alarmsignale. Vor wenigen Tagen wurde laut Kreisverwaltung das Feinkonzept für das kreisweite elektronischen Sirenensystem festgelegt. Im Kreis sollen 50 Sirenen auf Dächern und Gebäuden und zehn weitere Sirenen auf Masten installiert werden. Nun finden Vor-Ort-Termine mit den Sirenenkoordinatorinnen und - koordinatoren der Kommunen statt. Spätestens ab dem dritten Quartal 2023 sollen die Sirenen installiert werden.

Geplant ist, dass die alten motorisierten Sirenen durch moderne elektronische ausgetauscht werden. Diese können über die Leitstelle in Landau, die Kreisverwaltung oder die Feuerwehreinsatzzentralen der Verbandsgemeinden ausgelöst werden. Die Kosten der Erneuerung belaufen sich schätzungsweise auf eineinhalb bis zwei Millionen Euro.

Bedeutung der Heultöne

In Deutschland gibt es drei einheitliche Warnhinweise: Warnung: einminütiger, auf- und abschwellender Heulton; Entwarnung: einminütiger, gleichbleibender Heulton; Feueralarm: drei mal 15 Sekunden Aufheulen unterbrochen durch je sieben Sekunden Pause.

Um eine Erreichbarkeit und den Informationsaustausch auch in Gefahrenlagen sicherzustellen, wurden für den Landkreis elf Satellitentelefone angeschafft; die gleiche Technik wird auch in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße eingesetzt werden. Sie sollen für eine verlässliche Kommunikation zwischen den Krisenstäben sorgen, und zwar nicht nur in der Südpfalz, sondern auch mit den 25 Standorten im Oberrheingraben, also in Deutschland, Frankreich und Schweiz. Darüber hinaus soll die Kommunikation zu den übergeordneten Stellen etwa dem Innenministerium sichergestellt werden.