Dem FDP-Antrag wird entsprochen: Auf einer von der Verwaltung noch auszusuchenden Fläche soll ein Insektenhotel errichtet werden. Der Ausschuss für Klima- und Umweltschutz beschloss einstimmig, die Verwaltung damit zu beauftragen. Der von der FDP vorgeschlagene Standort „Saatwiesen“ kommt nach Ansicht der Verwaltung nicht in Frage. Möglich seien die Streuobstwiese in der Nähe der Bahnlinie und die Grünfläche in der Nähe des Bahnhofs. Wolfgang Röhrling (SPD) schlug vor, auch das Gelände des neu zu bauenden Kindergartens „Villa Zauberwald“ in die Prüfung aufzunehmen. Dies insbesondere deshalb, weil nach Wunsch der FDP auch Kindergärten davon profitieren sollen. Landwirt Hubert Dudenhöffer (CDU) will für das Anlegen der Blühfläche seinen Maschinenpark kostenlos zu Verfügung stellen. Wenn ein geeigneter Standort gefunden ist, hofft Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger) „auf viele weitere Nachahmer“.