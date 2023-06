Vereine und Institutionen, die bei der Kerwe einen Stand mit Speisen und Getränken betrieben und den dabei erzielten Gewinn für ihre Jugendarbeit nutzen oder an eine soziale Einrichtung oder für einen sozialen Zweck in der Verbandsgemeinde spenden, sollen dafür keine Standgebühr bezahlen müssen. Gewerbetreibende müssen dafür eine Gebühr von 100 Euro bezahlen. Vereine und Privatpersonen, die ihren Gewinn nicht spenden, werden wie Gewerbetreibende behandelt. Für diese Regelung kann eine fünf Jahre gültige Genehmigung beantragt werden.

Die Rülzheimer Kerwe findet von Samstag, 5., bis Dienstag, 8. August, statt. Für den Kerwekranz wurde nun auf dem Kerweplatz in der Gartenstraße ein neuer, 13 Meter hoher Kerwebaum aufgestellt. Der Alte musste im vergangenen Jahr entfernt werden, weil er nicht mehr verkehrssicher war. In Abstimmung mit dem Sportverein, der auf der Kerwe einen Getränkestand betreibt, wurde vereinbart, den Platz davor mit Schirmen zu beschatten. Dafür wird der Bauhof ebenerdige Bodenhülsen einbauen. In den letzten Jahren war es immer öfter zu Beschwerden über zu viel Sonneneinstrahlung an dieser Stelle gekommen.