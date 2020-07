Ein Todesopfer forderten die Arbeiten an der Straßenbrücke über den Rhein bei Germersheim im Juli 1970, als sich bei Arbeiten an einem Brückenpfeiler ein Stahlseil löste und einen 29-jährigen Arbeiter mit in die Fluten riss. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Bauarbeiten ohne besondere Zwischenfälle verlaufen.