Wenn die Eichfrist von Gas-, Wasser- und Stromzählern endet, müssen diese Geräte ausgetauscht werden. Aus dem Grund haben die Germersheimer Stadtwerke damit am Montag begonnen. In Lingenfeld werden die Gaszähler aus- und neue wieder eingebaut. In der Stadt Germersheim werden alle drei genannten Zähler kostenlos ausgetauscht. Hierzu werden die Stadtwerke Germersheim durch die Firma FKD GmbH unterstützt. Um sich vor unbefugtem Zutritt zu schützen, empfehlen die Stadtwerke ihren Kunden sich den Ausweis zeigen zu lassen. Im Zweifelsfall werden die Kunden gebeten, sich mit den Stadtwerken direkt in Verbindung zu setzen unter Telefon 07274 7018-0. Die Stadtwerke bitten ihre Kunden, den Monteuren den Zugang zu den Zählern zu ermöglichen. Eventuell durch Möbel oder andere Gegenstände versperrte Zähler sind freizumachen, der Zählerraum muss beleuchtet sein.