Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gaspreise sind in den vergangenen Wochen explodiert. Viele Menschen befürchten einen teuren Winter. Die Stadtwerke relativieren das. Und die Verbraucherzentralen? Die ändern nun ihre Empfehlungen vollständig.

„Das was an der Börse gerade passiert, ist nicht das, was bei den Kunden der Stadtwerke Germersheim ankommen wird“, verspricht Wolfram Baumgartner von den Stadtwerken Germersheim, die