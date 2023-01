Die Stadtwerke Germersheim (SWG) wollen in den nächsten Tagen die Jahresverbrauchsabrechnungen für 2022 an ihre Kunden verschicken. Erneut sei anstelle einer Ablesung der Zählerstände durch Stadtwerkemitarbeiter das Verfahren der Selbstablesung angewandt worden, informierten die SWG. So sei es wieder möglich gewesen, dem oft geäußerten Kundenwunsch nachzukommen, schneller, genauer und digitaler zu agieren. Die mitgeteilten Zählerstände würden unter Berücksichtigung der jahreszeitlich bedingten Verbrauchswerte auf den 31. Dezember 2022 abgegrenzt. Je nach Verbrauchsverhalten und festgelegter Abschlagshöhe kann es laut SWG bei der Jahresabrechnung zu einer Gutschrift oder Nachzahlung kommen. Eine Barauszahlung wird ausgeschlossen.

Fragen zur Jahresverbrauchsabrechnung per E-Mail an kundencenter@stw-ger.de,

per Telefon unter 07274 7018-393 (Montag bis Mittwoch, 8.30 bis 16.30 Uhr, Donnerstag, 8.30 bis 18 Uhr, und Freitag, 8.30 bis 13 Uhr). Aufgrund des zu erwartenden, hohen Telefonaufkommens nach dem Versand der Jahresverbrauchsabrechnungen kann es laut SWG zu Engpässen und Wartezeiten kommen. Dennoch würden alle Anfragen zeitnah beantwortet. Aufgrund der von der Bundesregierung eingeführten Übernahme des Dezemberabschlags 2022 beim Gas, kann es wegen der geforderten Darstellung auf der Rechnung bei der Erstellung zu kleinen Verzögerungen kommen. Dies bitten die Stadtwerke zu entschuldigen.