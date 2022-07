Jüngst war Baubeginn für das neue Umspannwerksgebäude der Stadtwerke Germersheim GmbH.

Da die Stadtwerke in ihrem Netzgebiet in Zukunft eine höhere Auslastung erwarten, haben sie bei ihrem Netzbetreiber, der Pfalzwerke Netz AG, mehr Leistung angemeldet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der 27 auf 10 Meter umfassende Neubau soll zukünftig das bestehende Umspannwerksgebäude ersetzen, das Ende der 1970er-Jahre in Betrieb ging. In ihm erfolgt die Übergabe des Stroms aus dem 110 kV-Netz der Pfalzwerke Netz AG an die Stadtwerke Germersheim. Die Stadtwerke verteilen die elektrische Energie dann über ihr 20 kV-Netz im Stadtgebiet. Die 110 kV-Freiluftanlage verbleibt am Standort und wird lediglich um einen Transformator mit 40 MVA ergänzt. Im neuen Umspannwerk sollen sämtliche Schalthandlungen digitalisiert sein und vollautomatisch ablaufen. Auch seien einige Maßnahmen im Mittelspannungs-Netz der Stadtwerke

erforderlich.

In Summe haben die Stadtwerke für diese Maßnahmen im Wirtschaftsplan über die nächsten Jahre verteilt rund 6 Millionen Euro eingeplant. In Anbetracht der stark gestiegenen Preise für Bauleistungen und Material ist jedoch mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Noch in diesem Jahr soll das Gebäude fertiggestellt sein. Geplant ist, bis Ende 2023 die Einrichtung der Elektrotechnik abzuschließen und die neuen Anlagenteile in Betrieb zu nehmen. Der Wechsel auf die neue Technik erfolgt hierbei im laufenden Betrieb und ohne Unterbrechung der Stromversorgung.