Die Stadtwerke Germersheim GmbH darf sich in den Sparten Erdgas und Strom zum wiederholten Male mit dem Titel „TOP-Lokalversorger“ schmücken. Das Energieverbraucherportal verleiht seit 2008 diese Auszeichnung in den Sparten Strom und Gas an herausragende Energieversorger mit verbraucher-freundlichen Angeboten. Neben dem Preis fließen auch das Umweltengagement, das regionale Engagement, die Kundenfreundlichkeit und die Servicequalität in die Bewertung mit ein.