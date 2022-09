Die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH hat nun Stadtwandern im Angebot. An mehreren Terminen geht es in den herbstlichen Hardtwald. Bei der Themenführung „Stadtwandern – Stadt trifft Natur: Einmal Naturöffner sein?“ werden die Gäste laut Ankündigung Teil eines intensiven Walderlebnisses. Der Trubel der großen Stadt wird zurückgelassen und die Schönheit und Besonderheit des Waldes wird erlebbar. Die Tour beginnt beim Schlosspark und dem Botanischen Garten und führt bis zur Lärchenallee. Dort liegt die großherzogliche Grabkapelle, umsäumt von üppigem Grün, fast schon versteckt hinter unzähligen Baumwipfeln. Das von der Gruppe angesteuerte Ziel ist die Staatliche Majolika Keramik Manufaktur. Die nächsten Termine sind am Sonntag, 4. September, Sonntag, 25. September, Sonntag, 9. Oktober und Sonntag, 30. Oktober jeweils um 13.30 Uhr. Dauer etwa 3 Stunden. Infos: www.karlsruhe-erleben.de, Telefon 0721 60 29 97 580, touristinfo@karlsruhe-tourismus.de. Preis: 17,9 Euro.