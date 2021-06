Die Stadt Hagenbach verteilt 6300 Euro an neun örtliche Vereine. Auf Initiative des Beigeordneten Tobias Zimmermann wurden seit letztem Sommer private und gewerbliche Spendengelder gesammelt, sowie durch unterschiedliche Marketingaktionen in der Adventszeit ein Spendentopf zugunsten der, durch die Pandemie, geschwächten Vereinswelt gefüllt. Der sogenannte Kulturgroschen wurde nun durch den Stadtrat zu gleichen Teilen an die registrierten Vereine ausgeschüttet und soll helfen, die finanziellen Ausfälle aus Festlichkeiten und Mindereinnahmen aus den fehlenden Wirtschaftsbetrieben etwas abzufedern. Jeweils 700 Euro erhalten die Vereine Albgoischda Guggemusik, Tennisverein, Chorwerk, Hagenbacher Wölfe, Volksmusik- und Brauchtum, Musikverein Rheingold, Hundeverein, Kaninchenzuchtverein und der Handballverein. „Ich danke allen, die mit Spenden, dem Erwerb einer Flasche Stadtsekt oder der Ortschronik dazu beigetragen haben, die Kulturgemeinde zu unterstützen“, so Stadtbürgermeister Christian Hutter.