Nun gibt es doch keine Kampfkandidatur um den Posten des 2. Beigeordneten im neuen Wörther Stadtrat. Hier hat die Koalition aus Freien Wählern und CDU den Freien Wähler Tim Walter im Visier. Allerdings hatte überraschend auch Metin Istanbullu, ebenfalls FWG, seine Kandidatur angekündigt.

In einem Brief an Bürgermeister Steffen Weiß und die Mitglieder des Stadtrats, der der Redaktion vorliegt, schreibt Istanbullu nun: „Die Geschehnisse nach der Ankündigung meiner Kandidatur für das Amt des Zweiten Beigeordneten der Stadt Wörth in der Zeitung Die RHEINPFALZ zwingen mich dazu meine Kandidatur zurückziehen.“ Dabei ginge es ihm darum, sich und seinen Ruf, aber auch das Amt zu schützen. „Ich bin überzeugt davon, würde ich gewählt, wird es in den nächsten fünf Jahren viele Konfliktsituationen geben, denn das Vertrauensverhältnis ist sehr gestört“, so Istanbullu.

Die Art und Weise, wie in den vergangenen Wochen diskutiert worden sei, sei keine gute Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er werde sich in den nächsten Wochen mit seiner Familie und seinen Weggefährten beraten und sich selbst intensiv Gedanken machen, wie es mit seiner politischen Arbeit weitergehen soll, kündigt Istanbullu an. „Bis ich eine Entscheidung getroffen habe, werde ich die Zusammenarbeit mit der FWG Wählergruppe und der FWG Fraktion auf Eis legen.“