Kurz vor einer Demonstration des Frauenbündnisses im August hatte die Stadt Kandel eine Resolution gegen Rechts auf den Weg gebracht. Nun hat sich der komplette Stadtrat der Resolution angeschlossen. Weitere Aktionen sind geplant.

„Das ’Frauenbündnis Kandel’ ist in unserer Stadt nicht willkommen!“, heißt es in der Resolution, die sich auch für eine demokratische Zivilgesellschaft ausspricht, „die sich konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Vorurteile und Diskriminierung wendet.“ Zu den Erstunterzeichnern gehörte die Stadtspitze mit dem Bürgermeister und den Beigeordneten. Wegen der Sommerpause lief die Kommunikation kurzfristig per Mail, aufgrund der Urlaubszeit wurden nicht alle Ratsmitglieder erreicht. In der Stadtratssitzung am Dienstagabend wurde nun geschlossen für die Resolution abgestimmt. „Ich möchte mich bedanken, dass Sie den Weg mitgegangen sind und wir ein Zeichen setzen konnten“, sagte Stadtbürgermeister Michael Niedermeier (CDU) .

Allerdings ist die Resolution nur der erste Schritt, sagte Initiatorin Ulrike Regner (Grüne). Nun sollen die Parteien die Resolution mit eigenen Schwerpunkten ergänzen können. Außerdem soll eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe ein Konzept entwickeln. Eine Idee sei, Zeitzeugen verschiedener Zuwanderungswellen in der Vergangenheit, wie in den 1950ern zu befragen. Auch sollte man sich mit der Geschichte Kandels im Dritten Reich befassen, schlug Regner vor. Aktionen mit Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel über das Jugendzentrum oder die Stadtbibliothek, sind ebenfalls geplant. In einer Zukunftswerkstatt soll erarbeitet werden, was den Kandelern wichtig ist. So soll Kandel „das Image auf brauner Fleck auf der Landkarte“ (Regner) wieder los werden. Ende Dezember 2017 war eine 15-Jährige von ihrem afghanischen Ex-Freund erstochen worden. Als Reaktion darauf gab es regelmäßig rechte Demonstrationen in Kandel. Nach einer Pause wurden diese seit dem Sommer erneut angemeldet.

Auch die Pläne der Grünen wurden einstimmig angenommen. „Veranstaltungen gab es schon von ’Wir sind Kandel’, jetzt soll es auch welche der Stadt geben“, sagte Niedermeier. Die Resolution soll prominent auf der Homepage der Stadt veröffentlicht werden, über einen Button soll die Unterzeichnung einfach möglich sein. Stand Dienstagabend gibt es 73 Unterzeichner, neben Ratsmitgliedern auch Bürger aus Kandel und der restlichen Südpfalz. Für die beiden Entscheidungen des Stadtrats gab es Applaus von den Zuschauern.