Am 1. September beginnt die dreiwöchige, bis 21. September dauernde Klimaschutzaktion Stadtradeln, an der sich auch die Verbandsgemeinde Bellheim beteiligt. Laut Homepage haben sich 158 Radfahrer registriert.

In diesem Jahr haben sich im Landkreis Germersheim fünf Kommunen gemeinschaftlich auf einen Stadtradeln-Aktionszeitraum verabredet. In der Zeit vom 1. bis 21. September findet das Stadtradeln gleichzeitig in den Verbandsgemeinden Bellheim, Rülzheim und Kandel wie in der Stadt Germersheim und Wörth statt.

Eine Rallye

Um den Teilnehmern am Stadtradeln zusätzliche Anreize zu geben, erarbeiteten die beteiligten Kommunen ein Gewinnspiel, eine Stadtradeln-Rallye mit 24 Fragen. Entlang überregionaler Radwege finden sich die Antworten. Der sich daraus ergebende Lösungssatz muss bis 24. September entweder an die Verbandsgemeindeverwaltung in 76870 Kandel, Abteilung Klimaschutz, Gartenstraße 8, gesendet oder bei der jeweiligen Tourist-Information abgegeben werden. Der Fragebogen kann im Internet heruntergeladen oder in der Tourist-Informationen der beteiligten Gemeinden abgeholt werden. Die Rallye kann auch abschnittweise geradelt werden und im Team, was die Gesamtleistung der Kommune erhöht.

Geführte Radtouren

Weitere Aktionen sind zum Beispiel: am Sonntag, 5. September, eine geführte Radtour von der Queichquelle bis zur Mündung mit Walter-Touren (www.walter-touren.de), am Samstag und Sonntag, 11. und 12. September, geführte Radtouren entlang der Queichlinien mit dem Kulturverein Bellheim und dem Südpfalz-Tourismusverein der Verbandsgemeinde Bellheim zwischen Landau und Hördt gegen eine Teilnahmegebühr von zehn Euro pro Person (Kinder bis 14 Jahren frei) statt (nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail unter tourismus@vg-bellheim.de/). Bitte zu beachten: diese Radtour für bis zu 15 Personen stellt bezüglich der Oberflächenbeschaffenheit gewisse Anforderungen. Räder sollten geländegängig sein und die Teilnehmer über eine gewisse körperliche Kondition verfügen.

Am 13. September (Feierabendtour Bellheim, 17 Uhr ab S-Bahnhof „Hbf“) und am 19. September (ganztägige Etappentour durch den Landkreis GER, ab 9 Uhr Verwaltung Bellheim, Schubertstraße 18) organisiert der ADFC Germersheim geführte Touren, an denen man zwar kostenfrei aber nur mit vorheriger Anmeldung per E-Mail unter michael.walter@adfc.de teilnehmen darf.

Info

Alles Infos zur Rallye und den Radelaktionen sowie Zeiten, Teilnahmekonditionen und die Kontakte zu den jeweiligen Veranstaltern finden sich unter www.stadtradeln.de/bellheim