Am Montag, 3. Juni, geht der Stadtradel-Wettbewerb in die nächste Runde. Bei der Aktion des Klimabündnisses treten deutschlandweit Bürgerinnen und Bürger für mehr Klimaschutz in die Pedale, um dabei CO 2 einzusparen. Neben dem Spaß am Radfahren geht es bei der Aktion darum, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, im Alltag auf das Fahrrad umzusteigen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Im 21-tägigen Aktionszeitraum zählt jeder geradelte Kilometer. Zudem wird es in diesem Zeitraum verschiedene Aktionen geben. Weiter werden Preise ausgelobt. Den Auftakt bildet eine gemeinsame Radrundtour mit Zwischenstopp an einer Eisdiele, organisiert vom Pfälzerwald-Verein, Ortsgruppe Sondernheim. Los geht es am Montag, 3. Juni, um 16 Uhr am Weißenburger Tor. Die Tour wird etwa 30 Kilometer lang sein. Näheres gibt es auf der Homepage der Stadt oder unter https://www.stadtradeln.de/germersheim.