Erneut nimmt die Stadt Germersheim an der Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnisses teil. Vom 1. bis 21. September heißt es daher, das Auto stehen zu lassen und in die Pedale zu treten!

Teilnehmen kann beim Stadtradeln jeder, der in Germersheim wohnt, arbeitet, zur Schule oder Uni geht, hier in einem Verein aktiv ist und Fahrrad fahren kann. Egal, ob Mountainbike, Liegefahrrad, E-Bike oder Handbike – jeder Kilometer zählt.

Anmeldung über das Internet unter www.stadtradeln.de/germersheim. Dort werden auch die gefahrenen Kilometer eingetragen. Wichtig ist nur, dass die Teilnehmer Teil eines Stadradeln-Teams sind. Für alle Radelnde, die als Einzelpersonen und ohne Team teilnehmen möchten, steht das offene Team der Stadt Germersheim zur Verfügung. Kilometer-Erfassungsbögen gibt es auch im Stadthaus, im Tourismuszentrum Weißenburger Tor sowie in der Ortsgemeindeverwaltung Sondernheim, zu den üblichen Öffnungszeiten.

Wer mehr als 750 Kilometer bis zum 21. September radelt, für den pflanzt die Stadt Germersheim in dessen Namen einen Baum in städtischer Gemarkung. Für das Team, das mehr als 5000 Kilometer radelt, für den pflanzt die Stadt Germersheim ebenfalls einen Baum.

Drei Sonderaktionen

Um möglichst viele Kilometer zu sammeln, gibt es zudem Sonderaktionen:

Radtour mit Picknick: mittwochs 1., 8. und 15. September, 18 Uhr, ab Weißenburger Tor (Brücke); Tickets zu 4 Euro im Tourismusbüro, Dauer 2,5 Stunden: Picknickdecke, Essen und Getränke mitnehmen.