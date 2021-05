Seit 2008 treten Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Die Stadt Germersheim ist vom 1. bis 21. September mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die in Germersheim leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter stadtradeln.de/germersheim. „Die Kampagne „Stadtradeln“ hat sich inzwischen bei uns etabliert und soll neben dem Spaß am Radfahren möglichst viele Menschen dazu bewegen, im Alltag auf das Fahrrad umzusteigen, um so einen Beitrag zum Klimaschutz zu erreichen“, sagt Bürgermeister Marcus Schaile. Auch die Verbandsgemeinden Bellheim und Kandel sowie die Stadt Wörth nehmen zur gleichen Zeit an der Aktion teil. Gemeinsam erarbeiten daher Klimaschutzbeauftragte zusammen mit Touristikern der teilnehmenden Kommunen eine Rallye, die entlang der offiziellen Radwegestrecken einen zusätzlichen Anreiz schaffen soll, nicht nur zu radeln, sondern dabei auch die eigene Heimat aktiver kennenzulernen. Selbstverständlich können mit den richtigen Antworten auch Gewinne erzielt werden.

Informationen



Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum Weißenburger Tor, Telefon 07274 - 960300, E-Mail: tourist-info@germersheim.eu.