Gemeinsam für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität: Der Landkreis Germersheim beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Stadtradeln-Kampagne.

Vom 10. bis 30. Mai sind alle eingeladen, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Parallel findet laut Kreisverwaltung erneut das Schulradeln statt, bei dem Schülerinnen und Schüler sowie ganze Klassen und Schulen gegeneinander antreten können.

„Das erste Kita-Team hat sich bereits angemeldet“, freut sich Klimaschutzmanagerin Kathrin Schönmann. Landrat Martin Brandl (CDU) betont, dass das Stadtradeln auch eine gemeinsame Bewegung für mehr Lebensqualität, Gesundheitsbewusstsein und Klimaschutz sei: „Jeder geradelte Kilometer reduziert den Ausstoß von Kohlendioxid und stärkt zugleich das Bewusstsein für eine zukunftsfähige Mobilität – sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen.“

Teilnehmen können alle Personen, die im Landkreis Germersheim wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Mit der Stadtradeln-App können die gefahrenen Kilometer erfasst werden.

So funktioniert es:

Nach der Anmeldung auf www.stadtradeln.de/landkreis-germersheim.de können Einzelpersonen oder Teams in den drei Aktionswochen ihre mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer erfassen – per App oder manuell über das Online-Portal. Der Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler, ist unter der Adresse www.stadtradeln.de/schulradeln-rlp ebenfalls bereits jetzt online verfügbar.

Teams und Schulen mit den meisten gesammelten Kilometern werden ausgezeichnet. Laut Kreis beteiligen sich alle Verbandsgemeinden im Landkreis Germersheim, die Kreisverwaltung ist mit eigenen Teams vertreten.