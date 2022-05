Erneut gibt es eine Störung im Bereich des Wörther Bahnhofs. Die Albtal-Verkehrsgesellschaft informierte am Mittwoch gegen 13.15 Uhr über eine Weichenstörung. Die Stadtbahnlinie 5 fährt derzeit nicht über den Bahnhof hinaus Richtung Badepark. Bei den Zügen der Deutschen Bahn gibt es derzeit laut der digitalen Fahrplanauskunft Verspätungen von Wörth in Richtung Karlsruhe und in Richtung Landau. Nicht betroffen sind demnach die Strecken zwischen Wörth und Lauterbourg und Wörth und Germersheim.