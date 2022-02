Da am Montag, 21. Februar, das Stellwerk am Bahnhof Wörth durch die DB Netz AG zeitweise nicht besetzt werden kann, ist aktuell die Stadtbahnlinie S5 zwischen Karlsruhe-Knielingen Rheinbergstraße und Wörth Badepark bis voraussichtlich 14 Uhr unterbrochen. In diesem Streckenabschnitt wird ein Busnotverkehr eingerichtet. Die Stadtbahnlinie S51 ist hiervon nicht betroffen und verkehrt regulär, teilte die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) mit. Aktuelle Informationen gibt es auch online im Verkehrsticker der AVG unter avg.info/fahrplan/verkehrsmeldungen