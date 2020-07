Ziel der Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie des ZSPNV ist es, ab Dezember 2023 ein durchgängig vertaktetes halbstündiges Angebot von Montag bis Freitag zwischen Karlsruhe und Germersheim anzubieten. Dies teilt die SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche mit, die sich für die Verbesserung der Taktung einsetzen will.

Der Wunsch vieler Bürger nach einer besseren Taktung der Stadtbahn hatte die Landtagsabgeordnete Rehak-Nitsche im vergangenen Jahr veranlasst anzuregen, die bei der Rheinbrückensanierung bereitgestellten Zusatzangebote dauerhaft beizubehalten. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) antwortete ihr nun, der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV) hat in Abstimmung mit dem Ministerium erklärt, Zusatzangebote dort beizubehalten „wo eine entsprechende Nachfrage dies rechtfertigt und es fahrzeugseitig möglich ist“. Mehrere Kapazitätsverstärkungen auf den Bahnstrecken Neustadt – Karlsruhe und Germersheim – Karlsruhe sowie ein zusätzliches Zugpaar zwischen Germersheim und Karlsruhe könnten so weitergeführt werden.

Den sogenannten Jokerzug von Germersheim in Richtung Karlsruhe hat die AVG (Albtal-Verkehrs-Gesellschaft) zwar einstellen müssen, aber zugleich angeboten, in dem 13 Minuten vorher fahrenden Stadtbahnzug die Sitzplatzkapazität von 100 auf 300 zu erhöhen. Das entspricht Rehak-Nitsche zufolge „einem gleich hohen Kapazitätsangebot“ und spart Kosten. Überdies werde dieser Zug in Wörth aufgeteilt – in die Richtungen Karlsruhe Innenstadt und Hauptbahnhof. Wie Wissing der Landtagsabgeordneten weiter mitteilte, stehe sein Haus in Abstimmung mit verschiedenen Partnern, um ab Dezember 2023 das Angebot auf der Strecke Germersheim – Karlsruhe nochmals zu verbessern. Rehak-Nitsche: „Überprüft wird derzeit, ob S-Bahn-Züge, die heute als Stadtbahn verkehren, künftig vertaktet direkt in den Karlsruher Hauptbahnhof einfahren könnten.“